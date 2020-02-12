Лос-Гатос, США, , 23:08 — REGNUM Сбой в работе американского сервиса потокового видео Netflix отметили пользователи ряда стран мира. Об этом 123 февраля сообщается на странице мониторингового сервиса Downdetector, отслеживающего работу самых популярных интернет-ресурсов.

Большая часть пользователей (около 62%) жалуются на проблемы с просмотром видео, ещё 29% пожаловались на отсутствие соединения, а у 8% пользователей возникла проблема с авторизацией.

Неполадки в работе видеосервиса отметили жители США, Германии, Нидерландов, а также Австралии. Пользователи из России о неполадках не сообщали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбоях в работе социальной сети Twitter.

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