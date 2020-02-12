Осло, , 22:51 — REGNUM Норвежский разработчик видеоигр Funcom вновь отложил рели своей игры Conan Chop Chop. Об этом 12 февраля сообщил журнал PC Gamer.

Ранее компания сообщила, что игра выйдет в продажу 25 февраля 2020 года. Генеральный директор Funcom Филип Мэйс заявил, что разработчики решили отложить релиз, поскольку им нужно ещё немного времени на её доработку. Создатели игры пока не определились с новой датой, однако ожидается, что игра выйдет во втором квартале 2020 года.

Conan Chop Chop представляет собой «мультяшный» кооперативный приключенческий экшен с механикой roguelike (или «рогалик», в игре присутствует процедурная генерация уровней, а персонажи обычно имеют всего одну жизнь). Изначально Funcom планировала выпустить игру 3 сентября 2019 года.

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