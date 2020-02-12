Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Видеоигры компании Activision Blizzard были удалены из каталога облачного потокового сервиса GeForce Now компании Nvidia. Об этом 12 февраля сообщил портал PC Gamer.

Представитель компании сообщил на её форумах, что Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch, Diablo 3 и другие игры издателя были удалены по запросу самой Activision. Он также пояснил, что одной из причин произошедшего является выход GeForce Now на следующую ступень развития, который подразумевает создание «надежного каталога» игр.

Автор статьи отметил, что факт удаления всего каталога издателя буквально через неделю после запуска платформы является «необычным». Он предположил, что Activision Blizzard могли не устроить новые условия, которые выдвинула Nvidia в рамках предложения по заключению нового соглашения.

Напомним, полноценный запуск облачного игрового сервиса Nvidia GeForce Now состоялся 4 февраля 2019 года. Он доступен на платформах ПК, Mac, Android и NVIDIA Shield.

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