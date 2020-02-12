Рим, , 22:16 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет представлять Русскую православную церковь на всеправославном совещании в Иордании, которое созывается по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила III. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил в Риме российским журналистам председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархатамитрополит Волоколамский Иларион.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патриарх Иерусалимский Феофил III предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании, чтобы решить проблемы раскола православного мира, который был вызван предоставлением томоса об «автокефалии» Украине.

Всеправославное совещание может пройти в Аммане в 20-х числах февраля. В нем может принять участие и патриарх Константинопольский Варфоломей, который, под влиянием американцев, и выдал томос об автокефалии украинским раскольникам.

Митрополит Волоколамский Иларион отметил, что на данный момент патриарх Варфоломей не предпринимает никаких шагов для преодоления созданного им раскола — он просто ждет, что остальные поместные православные церкви признают его беззаконное решение.

«Но поместные православные церкви в основном своем большинстве не признают эти решения, потому что они антиканоничны и противозаконны», — подчеркнул Иларион.

На вопрос о том, кто представит РПЦ на Всерпославной совещании в Иордании, если такое соберется, Иларион ответил, что, скорее всего, это будет предстоятель Русской православной церкви.

«Думаю, что РПЦ будет представлена на уровне предстоятеля церкви», — сказал он.