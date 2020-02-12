Барселона, Испания, , 22:53 — REGNUM Выставка Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress) отменена из-за угрозы распространения коронавируса в Барселоне. Об этом 12 февраля сообщает Bloomberg.

Сегодня, 12 февраля, организаторы выставки Mobile World Congress провели экстренное совещание, на котором был поднят вопрос об отмене мероприятия из-за отказа принимать участие в нём многих компаний. По итогам совещания было принято решение отменить мероприятие в этом году в связи со вспышкой коронавируса COVID-2019.

Мероприятие предполагалось провести с 24 по 27 февраля, его должны посетить свыше 100 тысяч человек из 200 стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что от участия в мероприятии отказались такие крупные бренды как Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson, Vivo, ZTE, Nvidia, Cisco, Sony, Volvo, а также HMD Global, выпускающая устройства под маркой Nokia.

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