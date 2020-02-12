Екатеринбург, , 22:04 — REGNUM Каникулы для китайских студентов в вузах Екатеринбурга продлены до 1 марта 2020 года. Об этом сообщает ЕАН.

Время для отдыха удлинят из-за вспышки коронавируса в КНР. Часть студентов уехала во время каникул на Родину и теперь временно не может вернуться в Россию.

Другие же студенты пока остаются под наблюдением по месту проживания, на них «поблажки» по каникулам не распространяются.

О мерах было доложено на селекторном совещании свердловского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Свердловской области не обнаружено больных коронавирусом. В нескольких муниципалитетах региона работают карантинные пункты для прибывших из КНР китайских граждан.

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