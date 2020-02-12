Токио, , 21:51 — REGNUM В игре Monster Hunter World: Iceborne вскоре появятся два новых монстра: огненная виверна Raging Brachydios и агрессивный Furious Rajang, представляющий собой нечто среднее между приматом и драконом. Ролик с анонсом был опубликован 12 февраля на YouTube-канале проекта.

Очередное бесплатное обновление придёт в версию игры для консолей в марте 2020 года, точную дату Capcom пока не сообщила. Ожидается, что пользователи ПК смогут встретиться в бою с новыми монстрами в апреле 2020 года.

Ранее в Monster Hunter World стартовал ивент (внутриигровое событие), являющийся кроссовером с Resident Evil 2 Remake. Геймерам была предоставлена возможность получить костюмы Леона и Клэр. Ивент продлится до 12 марта 2020 года.

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