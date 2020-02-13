Тегеран, , 09:04 — REGNUM 12 февраля в тегеранском Международном выставочном центре стартовала 13-я Международная выставка туризма. На церемонии открытия присутствовали иностранные послы, губернаторы различных иранских провинций, а также представители туристических агентств. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед прессой, заместитель министра туризма Ирана Вали Теймури отметил, что иранский туризм переживает трудные времена, однако из-за высокого потенциала этой отрасли ничто не смогло удержать быстрый рост иранского туризма. Далее Теймури привел статистические данные и заявил о 20-процентном увеличении числа иностранных туристов, посетивших Иран за последние 10 месяцев, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Говоря о развитии туризма в Иране, он подчеркнул, что участие более 40 стран на выставке в Тегеране свидетельствует о том, что иранский туризм обладает огромным потенциалом и сегодня государство удерживает лидирующие позиции в этой области.

Глава регионального ведомства ЮНЕСКО в Тегеране также выступил с речью во время мероприятия и объявил о дальнейшем сотрудничестве ЮНЕСКО с Тегераном в сфере развития туризма.