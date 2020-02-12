Рим, , 21:20 — REGNUM В Италии уже достигнут пик заболеваемости гриппом, заявили в среду, 12 февраля, в национальном Высшем институте здравоохранения.

Общее число заболевших зимой 2019−2020 годов окажется чуть выше, чем предполагали в институте — около 7 миллионов человек, то есть почти 12% населения страны. Рекордный показатель зимы 2018−2019 годов (8 миллионов заболевших) достигнут, по всей видимости, не будет.

Нынешней зимой распространение вируса началось позже, чем это происходило в предшествующие годы, однако распространение было «более агрессивным», отметили эксперты. Обеспеченность вакцинами была выше, чем в предшествующие годы.