Лос-Анджелес, США, , 21:12 — REGNUM В сеть «утекла» информация об участниках предстоящей выставки игровой индустрии E3 2020. Список был опубликован 12 февраля на сайте журнала PC Gamer.

Список в сети обнаружил один из пользователей форума ResetEra. Утечка даёт понять, что в следующей E3 снова не будут участвовать Sony и Nintendo. Впрочем, издание отмечает, что список, наверняка, будет пополняться и, возможно, что соответствующее решение компании примут позже.

Всего в списке сейчас присутствуют 18 компаний, в числе которых: Epic Games, Activision Publishing, Amazon Game Studios, Bethesda, BANDAI NAMCO, SEGA, Ubisoft, Square Enix, Take-Two и другие.

В 2020 году выставка E3 пройдёт с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесском конференц-центре. Стоит отметить, что Microsoft пока что отсутствует в списке, однако в январе 2020 года глава Xbox Фил Спенсер дал понять, что компания будет участвовать в E3.

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