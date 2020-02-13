Тегеран, , 08:57 — REGNUM 12 февраля министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки в кулуарах заседания Кабинета министров заявил, что до сих пор в Иране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря о подготовке Ирана к борьбе с коронавирусом, Намаки отметил: «К счастью, у нас не было случаев заболевания коронавирусом в стране, и пока ни один случай не был подтвержден». Министр также упомянул о китаянке в Зенджане (провинция в Иране) с подозрением на заболевание коронавирусом и сообщил, что женщина наблюдалась и тестировалась три раза, при это все тесты оказались отрицательными.

Намаки рассказал об иранских студентах, которые вернулись в страну из китайского Уханя, отметив, что все они ещё находятся на карантине, однако все тесты показали отрицательные результаты. «Представитель ВОЗ также посетил карантинное место, утверждая наши методы и стандарты, а также тип предоставляемой помощи студентам», — заявил министр здравоохранения Ирана.