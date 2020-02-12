Мехико, , 21:17 — REGNUM На три четверти сократилось число эмигрантов, пересекающих границу Мексики и США. Об этом 12 февраля сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе пресс-конференции во дворце президента страны Лопеса Обрадора. Трансляция была опубликована в Twitter Обрадора.

Эбрард сообщил о снижении на 74,5% числа пересечений границы с США, а также о снижении количества людей, задержанных сотрудниками эмиграционной службы на территории страны.

По словам главы МИД Мексики, это снижение является результатом реализации плана по развитию Центральной Америки, который начал действовать в стране восемь месяцев назад. Эбрард уточнил, что в социальной программе, связанной с этим планом в Сальвадоре, принимают участие уже 61 тысяча человек.

План действий Мексики в рамках программы предполагает усиление эмиграционного контроля в граничащих с США регионах силами национальной гвардии, регистрацию и помощь эмигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики при взаимодействии с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, создание рабочих мест на северной и южной границах страны.

При этом эмигранты, отказавшиеся проходить регистрацию в Мексике, будут отправлены обратно в страну проживания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мексика готова принимать на своей территории эмигрантов, но не давать им «транзит» до США.

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