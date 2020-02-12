Белвью, США, , 20:58 — REGNUM Valve заблокировала в сервисе Steam около 40 тыс. аккаунтов Dota 2. Об этом 11 февраля компания сообщила на своей Twitter-странице.

https://twitter.com/DOTA2/status/1227303692552065024

Пользователи получили блокировку за так называемый «абьюз матчмейкинга» — деятельность, связанную с воспрепятствованием нормальной работы системы организации матчей.

Этим занимаются некоторые игроки, имеющие большой опыт в Dota 2: они создают дополнительный аккаунт для его последующей продажи или для издевательств в процессе игры над новичками (так называемый «смурфинг»).

Valve сообщила, что с очередным обновлением её система обнаружения таких игроков стала «более чувствительной».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Valve устроила в Steam первую распродажу саундтреков. Благодаря новой системе сервиса музыку стало можно приобрести без покупки самих видеоигр.

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