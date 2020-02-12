Тирасполь, 12 февраля 2020, 20:56 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике в 2019 году впервые за долгие годы зафиксирован миграционный прирост. Как сообщили ИА REGNUM в Государственной службе статистики, в основном речь идет о миграции из соседних Молдавии и Украины.
С учётом внутренней и внешней миграции прирост населения составил 3 263 человека. Так, за год Приднестровье из-за рубежа прибыли почти 8 тыс. человек. Более 6 тыс. из них прибыли в города. В сёла приехали 1 687 человек.
За тот же период из республики выехали около 4,6 тыс человек — из городов 3 878, из сёл 738 человек.
Последний раз миграционный прирост населения в Приднестровье регистрировался в начале 90-х годов прошлого века.