Менло-Парк, США, , 19:59 — REGNUM Число пользователей мессенджера WhatsApp во всём мире достигло двух миллиардов. Об этом сообщается 12 февраля в официальном блоге компании.

Отмечается, что количество пользователей сервиса продолжает расти, и только за последние два года оно увеличилось на 500 млн человек.

Пользуясь возможностью, в компании заявили о приверженности защите передаваемой пользователями информации, подчеркнув, что используют для этой цели сквозное шифрование данных.

WhatsApp — бесплатный сервис для обмена текстовыми сообщениями с поддержкой голосовой связи. Мессенджер был создан 11 лет назад, а в 2014 году был куплен за $19 млрд компанией Facebook.