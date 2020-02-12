Москва, , 18:49 — REGNUM Москва превысила средние показатели участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по ряду направлений, говорится в докладе, представленном организацией на Всемирном урбанистическом форуме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

Мероприятие проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Российскую столицу отметили в достижении целей «Хорошее здоровье и благополучие», «Гендерное равенство», «Устойчивые города и населённые пункты», «Партнёрство в интересах устойчивого развития».

По 11 показателям, установленным ОЭСР к 2030 году, Москва уже достигла установленных значений. Например, по числу врачей на одну тысячу человек и доле людей со средним и высшим образованием. Отмечается также доля домохозяйств с доступом к широкополосному интернету, процент довольных работой общественного транспорта, равная занятость мужчин и женщин.

«Все проекты и программы, реализуемые Москвой, включают показатели целей устойчивого развития, и мы рады, что усилия по улучшению качества жизни в Москве нашли отражение в высокой оценке, данной главному российскому мегаполису на Всемирном урбанистическом форуме-2020», — прокомментировал глава департамента Денис Тихонов.