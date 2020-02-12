Палермо, Италия, , 18:39 — REGNUM 28 граждан КНР, вернувшиеся из родной страны в итальянский Палермо в конце января 2020 года, приняли добровольное решение о «самоизоляции», передаёт Sky в среду, 12 февраля.

Целью такого решения было предотвратить распространение коронавируса, носителями которого эти граждане могли быть. Ассоциация граждан КНР за границей оказала добровольным «затворникам» помощь в нахождении жилья для прохождения «карантина».

Ранее власти Италии закрыли авиасообщение с Китаем после двух первых зафиксированных случаев коронавируса — у туристов из КНР. Впоследствии стало известно о том, что та же болезнь зафиксирована и у уроженца Италии, находившегося в Ухане в январе 2020 года. В аэропортах страны уже проводятся проверки для всех пассажиров международных рейсов, в ближайшее время они будут проводиться и в отношении пассажиров внутренних рейсов.