Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Доступ к 78 аккаунтам, 11 страницам и 29 группам, а также к четырём аккаунтам в Instagram заблокировала компания Facebook. Об этом 12 февраля сказано в сообщении руководства компании в соцсети.

Как сказано в сообщении, причиной блокировки стало «нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства». Поясняется, что владельцы заблокированных аккаунтов, страниц и администрация групп размещали на русском, украинском и английском языках местные и политические новости.

Так, например, в группах размещалась информация о российской военной кампании в Сирии и пассажирском самолёте «Боинг» из Малайзии, сбитом на Украине в 2014 году. Руководство Facebook отмечает, что организованная сеть связанных между собой аккаунтов была замечена во время внутреннего расследования, проведённого компанией против связанных с Россией аккаунтов, которые подозреваются «в скоординированном и недостоверном поведении в регионе».

Руководство компании указывает, что владельцы аккаунтов пытались скрыть свои личности и существующую между ними координированную связь, но расследование показало их связь с российской военной разведкой.

Уточняется, что деятельность удалённых групп и аккаунтов была направлена на Украину и соседние с ней страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке администрацией социальной сети Facebook групп, связанных с популяризацией «чёрной мази».

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