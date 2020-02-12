Венеция, Италия, , 17:38 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии в среду, 12 февраля, арестовали четверых граждан по подозрению в использовании принудительного труда мигрантов.

Арестованные — выходцы из Марокко.

По данным правоохранительных органов, нарушители заставляли мигрантов выполнять сельскохозяйственные работы по 11 часов в день, платили 3 евро в час и применяли насилие при попытках своих «сотрудников» изменить своё положение.

В числе предъявленных обвинений будет и уклонение от уплаты налогов.