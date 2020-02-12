Подгорица, , 17:34 — REGNUM В Черногории, согласно последним данным Института общественного здравоохранения, 8000 детей в возрасте от трех до пяти лет не получили обязательную вакцину MMR (КПК — корь, паротит и краснуха), пишет издание Dan.

За последние два года инспекция выдвинула более 177 обвинений против родителей, которые не прививали детей в соответствии с графиком обязательной иммунизации, в то время как суды наложили 150 штрафов на сумму 15 000 евро, а остальные 27 получили выговор.

Институт общественного здравоохранения и центр здравоохранения Подгорицы отмечают, что родители каждого третьего ребенка в возрасте трех лет продолжают отказываться от вакцинации вакциной КПК против кори, эпидемического паротита и краснухи, поскольку они не доверяют этому типу вакцин, хотя медицинские учреждения предупреждают что это может привести к появлению эпидемии кори.

Инспекция заявляет, что в период с января по сентябрь 2019 года в отдел здравоохранения и санитарных инспекций Инспекционного управления было направлено 80 уведомлений о том, что родители не разрешали вакцинировать детей дошкольного возраста от некоторых инфекционных заболеваний, включая вакцину КПК.