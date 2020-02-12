Генуя, Италия, , 17:31 — REGNUM Финансовая гвардия Италии в среду, 12 февраля, арестовала «виллу класса люкс», расположенную в окрестностях Генуи, передаёт Mediaset.

Владельцев объекта недвижимости, который они сдавали в аренду за 1000 евро в день, подозревают в уклонении от уплаты налогов — по заявлениям представителей спецслужбы, вилла даже не числилась в реестре недвижимости, предназначенной для аренды.

Отмечается, что среди арендаторов виллы были и известные футболисты, в том числе игроки «Милана» и «Генуи».