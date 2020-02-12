Приштина, , 23:17 — REGNUM 11 февраля был опубликован опрос общественного мнения относительно введения обязательной воинской повинности в Косово, проведенный албанским статистическим агентством Pyper.

В опросе участвовали 1382 граждан Косово различного возраста и социального статуса, которым предлагали ответить на вопросы об их отношении к инициативе нового премьер-министра Альбина Курти о введении обязательной военной службы.

Что характерно, оказалось, что почти 20% опрошенных вообще не слышали о существовании подобных планов у косовского руководства. При этом абсолютное большинство опрошенных (58,1%) высказались за введение обязательной воинской повинности. За добровольную воинскую службу высказались только 35,82% опрошенных.

Подавляющее большинство опрошенных (78%) высказались за введение обязательной воинской службы для лиц обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет (предполагается, что срок службы будет составлять несколько месяцев).

Несколько меньшая часть опрошенных (75.17%) считает, что обязательная воинская повинность должна распространяться и на представителей этнических меньшинств, в том числе и сербского.

Большая часть (73.65%) опрошенных считает 3 месяца оптимальным сроком обязательной воинской службы. 20.45% считают его слишком коротким, ещё 5.89% слишком долгим.

Стоит отметить, что свыше половины опрошенных считают введение обязательной воинской службы крайне необходимым, при этом более трети из них (38.22%) считают, что введение обязательной воинской службы должно находиться среди приоритетов нового правительства.

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