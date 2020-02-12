Вашингтон, , 16:53 — REGNUM В англоязычном сегменте сети настоящий «взрыв» вызвал так называемый «метёлковый» челлендж (жанр видеороликов, в которых автор даёт задание повторить свои действия аудитории). Присоединиться к нему решили многие известные фигуры.

https://twitter.com/mikaiylaaaaa/status/1226959129157259264

Всё началось с «вирусной» публикации пользователя Twitter под ником MK, в котором девушка написала, что NASA якобы заявило о том, что 10 февраля 2020 года — это единственный день, когда метла сможет стоять на щётке «из-за воздействия гравитации».

«Сначала я не поверила, но, Боже мой!», — написала девушка, продемонстрировав «чудо» при помощи этого инструмента для уборки.

https://twitter.com/55LouLou/status/1227214761412173824

https://twitter.com/AyeVontae/status/1227036685210472448

https://www.instagram.com/p/B8cs1Gtlw8C/

После этого множество пользователей сети стали повторять подобный «трюк», выкладывая в соцсети видео, в которых «вставала» уже не только не только метла.

https://twitter.com/skinnyboyrob/status/1227210081290399744

К веселью решили присоединиться известные фигры, например, известный блогер и видеомонтажёр Зак Кинг.

https://www.instagram.com/p/B8cnd3-lsjZ/

Ранее в сервисе Tik Tok был запущен странный челлендж под названием Outlet, который заставил понервничать пожарных США. Участникам предлагалось вставить в розетку вилку от зарядного устройства так, чтобы её контакты остались снаружи, после чего бросить на них монетку, вызвав короткое замыкание.

К счастью, челлендж не стал вирусным, однако пожарным всё же пришлось выезжать на вызовы из-за того, что кто-то захотел в нём поучаствовать.

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