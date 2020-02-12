Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM Нижегородская область в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передала в дар белорусскому музею «Вдов войны» копии архивных документов. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском правительстве.

По словам главы департамента внешних связей Ольги Гусевой, были переданы документы, подготовленные комитетом по делам архивов Нижегородской области и описывающие подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Небольшой музей был создан бывшим учителем истории, а сейчас пенсионеромАлексеем Степаненко, проживающим в деревне Почтовая Глинка, своими руками и на собственные средства с целью сохранить правду о военных событиях.

Гусева добавила, что сотрудничество с музеем планируется продолжать и в дальнейшем. Летом 2020 года в рамках очередной поисковой экспедиции военно-патриотического клуба «Рассвет» на территории Могилевской области Белоруссии нижегородские волонтеры смогут посетить этот музей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года нижегородские поисковики совместно с коллегами из Белоруссии обнаружили на территории Могилёвской области останки 15 красноармейцев. В поисковых работах в рамках Вахты памяти приняли участие 40 представителей поискового движения из Нижегородской области и Белоруссии. Поисковики полагают, что красноармейцы участвовали в боях за освобождение Чаусского района Могилёвской области в 1943—1944 годах.

В рамках совместных нижегоросдко-белорусских поисковых экспедиций были обнаружены и перезахоронены останки более чем 250 воинов, установлено 30 имен героев Великой Отечественной войны.