Кампала, , 16:43 — REGNUM Власти Уганды изолировали 220 человек, прибывших из Китая — как угандийцев, так и китайских граждан, 12 февраля сообщает издание The Independent.

По сообщению минздрава Уганды, в стране пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом из Китая, но власти «проявляют бдительность».

В настоящий момент от уханьского коронавируса погибли 1115 человек во всем мире, из них 1113 в Китае. На африканском континенте случаев заражения не выявлено.

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