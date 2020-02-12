Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Планы ГИБДД аннулировать диагностические карты без документального подтверждения факта прохождения автомобилем техосмотра не решат проблему с попустительским отношением к безопасности, для этого нужна глобальная реформа, которая охватит все сферы в автомобильном мире. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал автоэксперт Александр Холодов.

По его словам, водители не обращают внимания на то, был ли реальный осмотр автомобиля и его диагностика, когда обращаются за полисом ОСАГО. Чтобы урегулировать этот вопрос и наладить качественное предоставление услуги, необходимо провести существенные изменения.

«На мой взгляд, стоит поработать со станциями, которые реально проводят диагностику и ремонт авто, чтобы они брали на себя ответственность. Получается, что одни чинят, а другие выдают бумажку. Одним действием этот вопрос не решить, нужна глобальная реформа, поэтапная», — пояснил Холодов.

И помимо предоставления услуги техосмотра необходимо ввести ответственность за предоставленную услугу.

«Сейчас они ни за что не отвечают, а просто выписывают бумажки, и всё», — резюмировал Холодов.

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