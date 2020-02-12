Рига, , 16:19 — REGNUM На основании договора с 50 муниципалитетами сотрудники компании в Латвии начали оцифровку и создание единой базы о захоронениях на 330 кладбищах страны. Об этом сообщает Dienas Business со ссылкой на руководителя компании Мика Блата.

По его словам, через 5 лет в стране можно завершить построение полной базы данных по захоронениям. В данный момент оцифрована 20% информации от всех подписавших договор самоуправлений. В масштабах Латвии это составляет 10,11%. Тем не менее уже собрана база о более чем 900 000 захоронений, отметил он.

Блат считает, что единая цифровая база поможет не только самоуправлениям понимать степень загруженности кладбищ, но и родственникам будет легче найти место упокоения своих близких.

Кроме этого, в компании и самоуправлениях рассчитывают, что благодаря публичности данных число неухоженных и заброшенных могил серьёзно сократится.