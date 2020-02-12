Душанбе, , 16:05 — REGNUM В министерстве иностранных дел Таджикистана пояснили, почему при эвакуации из китайского города Ухань на родину вернулись не все заявленные ранее таджикистанцы.

Как сообщает департамент информации и печати МИД Таджикистана, трое граждан добровольно отказались от эвакуации, а семерых не допустили до эвакуации из-за повышения температуры тела:

«Они обследуются у врачей. Это не означает, что эти семеро заражены коронавирусом, согласно режиму, введённому в городе Ухань, лица с высокой температурой находятся на карантине», — сказано в сообщении.

Напомним, что озвученное таджикистанским МИД количество таджикистанцев, находившихся в Ухане несколько раз менялось. Ранее сообщалось, что о возвращении на родину заявили 56 человек. Однако вчера, 11 февраля, по официальной информации, в Таджикистан прилетели 46 эвакуированных граждан и 17 человек, сопровождавших их: члены экипажа, медперсонал и сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям. Все они помещены в отдельную карантинную зону на 14 дней.