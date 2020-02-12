Москва, , 16:01 — REGNUM Характер разгорающегося скандала о перехвате секретных данных в 1970-х годах американской и немецкой разведками указывает на то, что в Германии сильны настроения по поводу возвращения стране статуса геополитически влиятельной державы. Об этом 7 февраля заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире телеканала «Россия 24».

«Конкретно немцы в этом плане выступают не задействованной напрямую стороной, а скорее соучастником этого всего процесса. С точки зрения германских СМИ, всё-таки это придаёт некоторый политический вес немцам. (С информацией) выступил один из самых известных германских телеканалов. И когда они об этом говорят, они, естественно, подчёркивают свою значимость в процессах холодной войны и намекают на то, что Германии пора эти утраченные геополитические механизмы восстановить», — заявил Михайлов.

Ранее немецкая телекомпания ZDF и американская газета The Washington Post сообщили о том, что разведки США и ФРГ с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG. Журналисты ссылаются на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы Германии.

Crypto AG, в частности, получала миллионы долларов за доступ к сеансам шифрованной связи более чем в 120 странах — таких как Иран, Индия, Пакистан, некоторые страны Латинской Америки и Ватикан. Данные Китая и СССР по этому каналу разведка не получала, поскольку эти страны не пользовались услугами Crypto AG.