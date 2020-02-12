Киев, , 16:01 — REGNUM Граждане Украины, заразившиеся коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщило 12 февраля информационное агентство УНИАН.

«Оба, и мужчина, и женщина, сейчас находятся в больницах Токио. Состояние удовлетворительное. Находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь», — рассказал он.

Чиновник рассказал, что госпитализированного мужчины нет видимых симптомов, а у женщины болезнь протекает как обычный грипп. Новых случаев заражения граждан Украины на этом судне не зафиксировано, отметил Погорельцев.

Напомним, судно Diamond Princess до 19 февраля будет стоять на карантине у берегов Йокогамы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что в стране есть пять человек, вернувшихся из Китая, которых проверяют на предмет заражения коронавирусом.

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