Алма-Ата, Казахстан, , 15:58 — REGNUM Пятнадцать лет лишения свободы за наезд на группу людей запросил государственный обвинитель в специализированном межрайонном уголовном суде Алма-Аты, сообщает 12 февраля агентство «Казинформ».

Во время прения сторон прокурор запросил для двух подсудимых по 15 лет лишения свободы за умышленный наезд на жителей Алма-Аты, что привело к вреду для здоровья потерпевших.

Отметим, в Алма-Ате на скамье подсудимых оказались два брата 1995 и 1999 годов рождения, которые обвиняются в покушении на убийство. По данным следствия, 26 августа на улице Гагарина в Бостандыкском районе Алма-Аты водители умышленно сбили несколько человек.

Инциденту предшествовал словесный конфликт между двумя компаниями. В итоге молодые люди решили наказать обидчиков, сбив их на проезжей части.