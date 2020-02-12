Москва, , 15:28 — REGNUM Скандал по поводу передачи секретных данных американским и немецким разведкам может оказаться удобен для европейских элит для того, чтобы дистанцироваться от Вашингтона. Об этом 7 февраля заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире телеканала «Россия 24».

«Этот инсайд хорошо бьёт по американцам действительно. И европейский истеблишмент, и лидеры современной Европы крайне недовольны внешней политикой Трампа, его слоновьей политикой в отношении Европы, не учитывающей их интересов и ценностей. В-третьих — лишний раз пнуть в данном контексте американцам выгодно и нам», — заявил Михайлов.

Ранее немецкая телекомпания ZDF и американская газета The Washington Post сообщили о том, что разведки США и ФРГ с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG. Журналисты ссылаются на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы Германии.

Crypto AG, в частности, получала миллионы долларов за доступ к сеансам шифрованной связи более чем в 120 странах — таких как Иран, Индия, Пакистан, некоторые страны Латинской Америки и Ватикан. Данные Китая и СССР по этому каналу разведка не получала, поскольку эти страны не пользовались услугами Crypto AG.