Наманган, Узбекистан, , 15:26 — REGNUM На 223 тыс. сумов ($23) за превышение скорости оштрафован хокимият (администрация) Наманганской области Узбекистана, сообщает 12 февраля издание UPL.

Служебный автомобиль хокима (главы) Наманганской области Хайруллы Бозорова превысил скорость на 10 км/ч на участке автодороги с ограничением в 70 км/ч. Автомобиль TOYOTA PRADO попал в камеру видеорегистратора.

Напомним, в июне 2019 года хокимият Акдарьинского района Самаркандской области Узбекистана оштрафовали за незаконную установку проблесковых маячков на служебном автомобиле главы района.