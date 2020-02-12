Архангельск, , 15:17 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов (КПРФ) не подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что задержанный под Архангельском ополченец Донбасса Бенес Айо отпущен на свободу, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

«Я пытаюсь с ним связаться, но, к сожалению, пока не получается. Хорошо, если бы запрос поспособствовал его освобождению. Плохо то, что подобные ситуации могут повториться», — заявил Шаргунов в беседе с корреспондентом.

Он сообщил, что 12 февраля направил депутатский запрос на имя прокурора Архангельской области Виктора Надейкина с просьбой оказать задержанному гражданину Латвии и ополченцу ДНР содействие в предоставлении временного убежища.

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Напомним, 11 февраля Айо был задержан под Шиесом (Архангельская область) по запросу СБУ.

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