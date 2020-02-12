Ташкент, , 14:57 — REGNUM Вертолеты западного образца для развития туризма и бизнеса планирует приобрести министерство транспорта Узбекистана. Об этом заявил 12 февраля глава ведомства Эляр Ганиев на пресс-конференции по международному авиафоруму в Ташкенте.

По его словам, на вертолетах планируется проводить экскурсии по достопримечательностям в горной местности. Ганиев отметил, что первый международный авиафорум Uzbekistan Airports, Aviation&Logistics Forum (UAALF-2020) пройдет 19−20 февраля 2020 года.

Министр добавил, что форум призван привлечь на рынок авиаперевозок республики иностранные компании. По его словам, в республике также планируется развивать вертолетные перевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Узбекистане была опубликована Государственная программа на 2020 год, в рамках которой в республике планируется создать пять новых авиакомпаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан примет крупный международный авиафорум