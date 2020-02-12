Архангельск, , 14:35 — REGNUM Задержанный 11 февраля под Архангельском ополченец ДНР Бенес Айо отпущен на свободу. Об этом сообщил 12 февраля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов (ЛДПР).

«Слава Богу, уже отпустили», — сообщил Шаргунов, говоря о текущей ситуации вокруг задержания Айо.

Ранее Шаргунов составил депутатский запрос на имя прокурора Архангельской области, где неподалёку от посёлка Шиес и был задержан ополченец.

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Напомним, как сообщил ИА REGNUM депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Сараев, Айо был задержан по запросу СБУ.