Архангельск, 12 февраля 2020, 14:35 — REGNUM Задержанный 11 февраля под Архангельском ополченец ДНР Бенес Айо отпущен на свободу. Об этом сообщил 12 февраля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов (ЛДПР).
«Слава Богу, уже отпустили», — сообщил Шаргунов, говоря о текущей ситуации вокруг задержания Айо.
Ранее Шаргунов составил депутатский запрос на имя прокурора Архангельской области, где неподалёку от посёлка Шиес и был задержан ополченец.
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Напомним, как сообщил ИА REGNUM депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Сараев, Айо был задержан по запросу СБУ.