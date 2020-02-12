Москва, , 14:28 — REGNUM В Госдуме видят коррупционность в предложении дать ГИБДД право аннулировать «липовый» техосмотр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство подготовило проект постановления, согласно которому ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра. ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала. Как инспектор будет доказывать, что диагностики не было, а уж тем более, что были нарушены правила, в документе не говорится, отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«Похоже, у нас опять появляется широкое пространство для мелкой бытовой коррупции: «дай денег, а то аннулирую твой техосмотр», — отметил Лебедев в Facebook.

Помимо «высокой коррупциогенности» парламентарий видит еще один момент.

«Целью документа заявлено снижение аварийности. Не нашёл данные за прошлый год, но вот цифры за 2018-й: неудовлетворительное состояние улиц и дорог стало причиной аварий в 37,1% случаев, а технические неисправности транспортных средств — лишь 3,8%», — привел он данные.

Разница почти в 10 раз, констатировал он.

«Может быть, всё-таки настало время не пытаться в очередной раз содрать денег с водителей, а заняться уже, наконец, приведением в порядок улиц и дорог?!» — подчеркнул Лебедев.

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