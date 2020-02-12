Рига, , 14:21 — REGNUM Жители Латвии, напуганные звуком двух мощных взрывов, массово выражали тревогу в социальных сетях. Об этом пишет в среду, 12 февраля, портал Nra.lv.

Многие жители Валмиеры, Сигулды, Кримулды и окрестных посёлков, не понимая что происходит, в беспокойстве стали задавать вопросы о причинах двух мощных взрывов в соцсети Твиттер и других социальных сетях. В сообщениях многих пользователей отмечалось, что «взрывы» не только заставили дребезжать оконные стёкла, но и сами стены домов.

После этого национальные вооружённые силы (НВС) Латвии признали, что шумовые хлопки были вызваны полётом истребителя НАТО F-16 при преодолении им звукового барьера.

По сообщению НВС, полёт проходил с соблюдением всех нормативных актов и не мог нанести ущерб здоровью людей.