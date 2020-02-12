Галькайо, Сомали, , 13:25 — REGNUM В северо-восточной части Сомали двое мужчин были расстреляны за изнасилование и убийство 12-летней девочки. Об этом передает ВВС Somalia.

По информации журналистов телерадиокомпании, девочка была похищена, изнасилована и убита бандой около ее дома в Галькайо, в полуавтономном регионе Пунтленд, в феврале 2019 года. Случай вызвал всеобщее возмущение — по всей стране прошли демонстрации с требованием арестовать и наказать виновных.

Первоначально по делу были арестованы десять подозреваемых, а в мае 2019 года областной Верховный суд признал троих из них виновными. По версии следствия, для того, чтобы осудить их в Сомали впервые использовали ДНК-тесты.

Двое из признанных виновными — Абдифата Абдирахман Варсаме и Абдишакур Мохамед Дидже — были расстреляны на общественной площади в городе Босассо.

Третий осужденный, Абдисалам Абдирахман Варсаме, брат Абдифаты, был помилован, несмотря на то, что его тоже приговорили к смертной казни.

Отец погибшей девочки, Ильяс Аден, в интервью корреспонденту государственного телевидения Пунтленда заявил, что он просил суд отложить казнь Абдисалама на 10 дней, пока его дело не будет пересмотрено.

«Эта казнь послужит серьезным уроком, а сомалийские девушки будут в безопасности», — сказал Аден.