Нур-Султан, , 13:13 — REGNUM Режим ЧС в Нур-Султане необходим для предотвращения паводка в весенний период. Об этом 12 февраля заявил журналистам аким (мэр) города Алтай Кульгионов после отчетной встречи с населением.

По его словам, режим ЧС позволяет оперативно принимать решения. Его отмена связана с уборкой снега, сказал градоначальник. «В принципе, из-за этого панику делать не стоит. Режим ЧС в настоящее время нужен», — добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в Нур-Султане был введен 27 января из-за усиления ветра, метели и бури. В начале февраля режим ЧС был продлен из-за ухудшения погодных условий.

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