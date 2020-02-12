Сеул, , 13:08 — REGNUM В Южной Корее наблюдается ухудшение отношений к КНДР среди молодежи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения и министерства образования страны.

Согласно результатам опроса, проведенного с 21 октября по 29 ноября 2019 года среди 66 тыс. учащихся и 3817 преподавателей 598 школ страны, 43,8% респондентов не исключают возможности сотрудничества Южной Кореи и КНДР, что на 7,1% меньше, по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2018 году.

Однако число студентов и преподавателей, считающих, что правительству страны следует остерегаться сотрудничества с Северной Кореей, напротив, увеличилось на 8%, до 35,8%.

Доля респондентов, считающих, что Южная Корея должна оказывать помощь КНДР также сократилось с 12,1% до 8,2%, доля тех, кто считает Корейский полуостров «мирным» — с 36,6% до 19%, а доля тех, кто считает КНДР врагом увеличилось с 5,2% до 8,1%.

Эксперты считают, что перемены во взглядах молодёжи связаны с застоем в переговорах между США и КНДР, а также между Южной и Северной Кореей. Тем не менее, 55,5% респондентов считают объединение двух Корей необходимым. Противоположного мнения придерживаются лишь 19,4%.

Среди причин необходимости объединения южнокорейская молодёжь выделила единство народа (29,1%), устранение опасений о войне (21,4%), возможность усилить страну (21,1%), а также решение проблемы разделённых семей (16,3%).