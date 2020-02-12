Калуга, , 13:15 — REGNUM Калужские судебные приставы выдворили за пределы региона и страны 16 нелегальных мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, сообщила 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Мигранты из стран Туркестана находились на территории области незаконно. Суд признал их виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Всем нелегалам назначено наказание в виде штрафа с последующим административным выдворением за пределы Российской Федерации.

«После оформления документов сотрудники силового блока ведомства доставили нелегалов до пунктов пропуска через государственную границу в один из аэропортов Москвы, откуда они улетели домой — в Узбекистан и Таджикистан», — сказала Любовь Скакун.

Въезд в Россию для этих иностранных граждан закрыт на ближайшие пять лет.

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