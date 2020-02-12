Москва, , 12:52 — REGNUM Снижение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды не приведёт к ущемлению прав граждан на пенсии и другие социальные выплаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 февраля заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

«Я вас уверяю, что никто в правительстве на сегодняшний день не ставит вопрос относительно снижения всевозможных страховых обязательств, которые предусмотрены действующим законодательством», — заявил Костяков.

По его словам, все предпринимаемые меры по вопросу снижения ставок будут проводиться с учётом компенсации выпадающих доходов.

«Прежде чем говорить или поднимать вопрос о снижении ставок страховых взносов мы должны исходить из тех обязательств, которые сформированы в рамках Фонда социального страхования, в рамках Пенсионного фонда, в рамках Фонда ОМС», — указал он.

Ранее стало известно, что правительство России возобновило дискуссию о снижении социальных взносов. По данным газеты «Ведомости», в настоящее время рассматриваются варианты снижения общей ставки платежей во внебюджетные фонды — например, с 30% до 23−25%, хотя для относительно высоких зарплат такое послабление может быть и отменено. Какие компенсационные меры предусмотрены для возмещения выпадающих доходов, не сообщалось.