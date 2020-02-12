Киев, , 12:45 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, переданные ВСУ, всё ещё небоеспособны, сообщил 11 февраля «Украинский милитарный портал».

По словам журналистов, подразделение, сформированное для использования беспилотников, получило фонды истребительного полка, расформированного 20 лет назад.

Украинские силовики вынуждены заниматься ремонтно-восстановительными работами зданий. Выделенных денег хватило на ремонт потолка, замену окон, дверей и электропроводки. Отопление в казарме, ремонт душевых кабин и санузлов сделали волонтёры.

Журналисты отметили, что происходящее крайне удивляет турецких специалистов, которые вынуждены находиться на Украине, чтобы подготовить украинских силовиков и провести гарантийное обслуживание беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испытание турецких ударных дронов успешно прошло в Хмельницкой области Украины.

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