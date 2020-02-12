Брянск, , 12:38 — REGNUM Игрока Высшей лиги чемпионата Республики Таджикистан по футболу осудили в Брянске. Профессиональный спортсмен попался на распространении наркотиков, сообщили 12 февраля в пресс-службе региональной прокуратуры.

29-летнего жителя Москвы задержали в Брянске в июне 2019 года. Футболист «подрабатывал» распространением наркотиков — получал запрещённые вещества в Ногинске Московской области и раскладывал их в тайниках-закладках на территории Бежицкого района Брянска. После задержания стало известно, что спортсмена разыскивали столичные оперативники за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Суд назначил футболисту наказание в виде десять лет шесть месяцев лишения свободы колонии строгого режима и на три года запретил управлять транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.