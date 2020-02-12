Рига, , 12:18 — REGNUM В прошлом году, по заявлению уже бывшего начальника Государственной полиции Латвии Интса Кюзиса снизилось число погибших и пострадавших в результате автомобильных аварий на дорогах страны, тем не менее, правительство не может найти средства для финансирования безопасной среды движения. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, из-за недостатка финансирования прекращена работа радара, фиксирующего среднюю скорость движения на шоссе Тинужи — Кокнесе. Правительство Латвии не нашло финансовых средств для продолжения эксперимента.

Отмечается, что количество аварий по направлению Тинужи — Кокнесе после прекращения работы радара увеличилось.

Напомним, в 2019 году в Латвии на ряде дорожных участков были установлены радары не только измеряющие скорость транспортных средств в отдельной точке движения, но и парные радары. Они фиксировали скорость транспортного средства при въёзде на участок, с которого невозможно свернуть, и при выезде, измеряя среднюю величину.