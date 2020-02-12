Нур-Султан, , 11:54 — REGNUM Чартерный рейс авиакомпании «Эйр Астана» доставит из Пекина в Алма-Ату 155 граждан Казахстана. Об этом 12 февраля заявил журналистам министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди в парламенте республики.

По его словам, самолет планирует вылететь вечером 12 февраля, вернуться — утром 13 февраля. После эвакуации на территории КНР останется 343 гражданина Казахстана, отметил министр.

Он добавил, что оставшиеся граждане не намерены возвращаться. В эту группу входят дипломатические работники и члены их семей, а также студенты. По возвращению всех пассажиров разместят на двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля чартерный рейс «Эйр Астана» вернул из Китая 217 граждан Казахстана. Пассажиры были собраны из 36 городов КНР.

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