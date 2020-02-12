Киев, , 11:56 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане. Видео опубликовано 11 февраля на её странице в социальной сети Facebook.

«Если ты уже на краю света, то не упускай миг», — написала она в комментарии к видео.

Во время купания экс-депутат была одета в ярко-красное платье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Савченко рассказала, что в Верховную раду IX созыва попали люди с низким интеллектом, потому что поддержка партии «Слуга народа» оказалась очень большой и список добирали кем угодно.

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