Иркутск, , 11:27 — REGNUM Роспотребнадзор Приангарья обнародовал данные, свидетельствующие о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе. По состоянию на 10 февраля за медицинской помощью с признаками ОРВИ в больницы Иркутской области обратилось 27 060 человек, из них 21 574 — дети.

«По городу Иркутску показатель заболеваемости ОРВИ превышает эпидемический порог на 11%», — пояснили медики.

По их словам, в основном у пациентов обнаруживают вирус гриппа А, В и РС, а всего с начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у 194 заболевших, в том числе, у 126 детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Иркутске госпитализировали четырех пассажиров, прилетевших рейсом из Пекина. Основанием стала повышенная температура. На карантин из-за гриппа и ОРВИ в Приангарье закрыты до 13 февраля школы в Ангарском городском округе, до 12 февраля в Усть-Илимске, а также закрыты три школы в Иркутске и медколледж в Тулуне.

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