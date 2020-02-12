Нур-Султан, , 11:21 — REGNUM Материалы в социальных сетях и мессенджерах, угрожающие межнациональной стабильности в Казахстане, продолжают фиксировать правоохранительные органы. Об этом говорится в обращении заместителя Генерального прокурора республики Булата Дембаева, опубликованного 12 февраля на сайте надзорного органа.

Заместитель Генпрокурора Казахстана обратился ко всем жителям страны в связи с массовой ракой в Кордайском районе Джамбульской области. Дембаев напомнил, что ст. 39 Конституции республики запрещает действия, нарушающие межнациональное согласие.

«В этой связи призываю граждан не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации», — говорится в обращении.

Напомним, после беспорядков в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана полиция задержала двух человек, подозреваемых в распространении призывов к межнациональной вражде через социальные сети.

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